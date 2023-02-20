Камоцци: «Бальде похож на того, кто готов стать лидером «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о сенегальском нападающем «красно-белых» Кейта Бальде.

«Надеюсь, что Бальде поможет «Спартаку» во второй части сезона. Он похож на того, кто готов стать лидером команды», - передает слова Камоцци издание «РБ Спорт».

Африканский нападающий пополнил ряды московского коллектива летом прошлого года. С ним был подписан контракт до середины 2025 года. Напомним, что с середины сентября до начала декабря Бальде отбывал дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в период выступлений за «Кальяри».