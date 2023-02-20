Дзюба - Кокорину: «Месси крашенный, пьяным забиваешь и радуешься»

Центрфорвард столичного «Локомотива» Артём Дзюба ответил на троллинг экс-нападающего «Зенита» Александра Кокорина в социальных сетях. Форвард кипрского «Ариса» пошутил над снимком 34-летнего Дзюбы с молодыми футболистами «железнодорожников», написав, что Артёму и Игорю Смольникову суммарно больше лет, чем шестерым другим игрокам.

«Слышь, Месси крашенный. Пьяным забиваешь там и радуешься», - написал Дзюба в ответ на сообщение Александра.

Артём пополнил ряды «Локомотива» в статусе свободного агента в зимнее трансферное окно. Он заключил с московским клубом контракт до окончания нынешнего сезона.