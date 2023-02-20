В РФС высказались о возможном переносе матча «Локомотив» - «Спартак»

В РФС прокомментировали информацию о возможном переносе кубкового поединка между «Локомотивом» и «Спартаком» по причине неблагоприятных погодных условий. По прогнозу синоптиков, во время проведения столичного дерби температура воздуха опустится ниже -15 градусов.

«Температурные замеры производятся на поле за три, два и один час до начала матча. В случае если температура ниже 15 градусов, команды имеют право отказаться от проведения матча», - рассказали в РФС журналисту Metaratings.ru.

Также стало известно, что в случае переноса матча его проведут в резервную дату. Запасной датой объявлены 7-9 марта.