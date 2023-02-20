На «Рубин» подали в суд из-за невыплаты 3,6 млн евро за Хакшабановича

Шведский «Норрчёпинг» собирается судиться с казанским «Рубином» из-за невыплаты 3,6 миллиона евро за трансфер полузащитника Сеада Хакшабановича. Об этом рассказал президент клуба Сакариас Мард.

«Мы обсуждаем этот момент с юристами. Хотим решить проблему с выплатой за переход Хакшабановича. Окончательно решение будет за ФИФА и CAS. Надеюсь, что все будет сделано правильно.

Между нами была заключена сделка, условия которой нужно соблюдать. Этот игрок уже не играет за «Рубин», но у нас есть право на выплату», - передает слова руководителя NT Sporten.

Летом прошлого года Сеад перешел в «Селтик». Он заключил с шотландцами контракт на пять лет.