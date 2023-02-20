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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ренан прибыл в расположение «Зенита»

20 Февраля 2023 • 12:10 Комментировать

Защитник Роберт Ренан прибыл в расположение петербургского «Зенита». Об этом сообщается в телеграм-канале «сине-бело-голубых». Напомним, что южноамериканец пополнил ряды российского клуба в зимнее трансферное окно.

Роберт стал частью сделки по переходу в «Коринтианс» нападающего Юри Алберто. За петербургскую команду Ренан будет выступать под номером 77.

Защитник не проходил тренировочный сбор с «Зенитом» из-за участия в молодежном Кубке Америки за сборную Бразилии.

По итогам 17 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роберт Ренан
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