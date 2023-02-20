Ренан прибыл в расположение «Зенита»

Защитник Роберт Ренан прибыл в расположение петербургского «Зенита». Об этом сообщается в телеграм-канале «сине-бело-голубых». Напомним, что южноамериканец пополнил ряды российского клуба в зимнее трансферное окно.

Роберт стал частью сделки по переходу в «Коринтианс» нападающего Юри Алберто. За петербургскую команду Ренан будет выступать под номером 77.

Защитник не проходил тренировочный сбор с «Зенитом» из-за участия в молодежном Кубке Америки за сборную Бразилии.

По итогам 17 туров чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 42 очка и занимают первое место в турнирной таблице.