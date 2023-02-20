«Галатасарай» сделал новое предложение по трансферу Захаряна

Российский хавбек Арсен Захарян, права на которого принадлежат московскому «Динамо», по-прежнему находится в сфере интересов стамбульского «Галатасарая». Как стало известно журналистам Milliyet, турецкий клуб сделал новое предложение 19-летнему воспитаннику «бело-голубых».

Источник отмечает, что предложение уже направлено в офис «Динамо». Турецкая сторона ждет ответа руководства московского клуба.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Захарян принял участие в 16 поединках, в которых записал на свой счет два гола и пять результативных передач. Срок действующего контракта Арсена с «Динамо» истекает летом 2024 года.