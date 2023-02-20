Форвард «Краснодара» Кордоба высказался о бане России

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об отстранении России от международных турниров.

«Надо поменять настрой и сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. Конечно, европейские соревнования дают дополнительную мотивацию. Но сейчас мы здесь. И надо работать в таких условиях», - приводятся слова легионера на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что Россия отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА на уровне сборных и клубов.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 29-летний колумбиец провел 12 матчей, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.