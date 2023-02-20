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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» рассказали, сколько потратили на трансфер Пиняева

20 Февраля 2023 • 10:39 Комментировать

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поведал о том, в какую сумму обошелся «железнодорожникам» трансфер полузащитника Сергея Пиняева из самарских «Крыльев Советов».

«Сколько стоил трансфер Пиняева? Это открытая информация. Мы воспользовались опцией выкупа и потратили 200 миллионов», - приводит слова Нагорных издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 18-летний футболист перешел в московский клуб в конце прошлого года. С ним был подписан долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до 2026 года.

В первой половине сезона Пиняев провел в РПЛ 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Нагорных Сергей Пиняев
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