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В «Динамо» отреагировали на цитату Захаряна о желании перейти в «Галатасарай»

20 Февраля 2023 • 10:16 Комментировать

В московском «Динамо» отреагировали на информацию о том, что полузащитник команды Арсен Захарян хочет продолжить карьеру в «Галатасарае». Ранее одно из турецких изданий привело цитату россиянина о желании переехать в стамбульский клуб.

«Данная цитата - фейк. Арсен не давал интервью турецким СМИ и журналистам», - передает слова представителя «бело-голубых» издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 22 поединках «Динамо». Захарян отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к Арсену со стороны лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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