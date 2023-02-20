В «Динамо» отреагировали на цитату Захаряна о желании перейти в «Галатасарай»

В московском «Динамо» отреагировали на информацию о том, что полузащитник команды Арсен Захарян хочет продолжить карьеру в «Галатасарае». Ранее одно из турецких изданий привело цитату россиянина о желании переехать в стамбульский клуб.

«Данная цитата - фейк. Арсен не давал интервью турецким СМИ и журналистам», - передает слова представителя «бело-голубых» издание «Спорт-экспресс».

В нынешнем сезоне 19-летний хавбек принял участие в 22 поединках «Динамо». Захарян отметился тремя забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В летнее трансферное окно сообщалось об интересе к Арсену со стороны лондонского «Челси».