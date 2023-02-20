«Маэстро атаки»: Малком опубликовал пост перед возобновлением сезона

Атакующий полузащитник Малком, выступающий за петербургский «Зенит», опубликовал пост в социальных сетях. Бразильский вингер разместил свою фотографию, которую подписал двумя словами: «Маэстро атаки».

25-летний южноамериканец занимает третье место в бомбардирской гонке Премьер-лиги. На счету Малкома 12 забитых мячей. Он отстает от Куинси Промеса и Владимира Сычевого на два гола.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 17 туров. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. В первом матче РПЛ после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН» 4 марта.