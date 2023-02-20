Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Маэстро атаки»: Малком опубликовал пост перед возобновлением сезона

20 Февраля 2023 • 10:09 Комментировать

Атакующий полузащитник Малком, выступающий за петербургский «Зенит», опубликовал пост в социальных сетях. Бразильский вингер разместил свою фотографию, которую подписал двумя словами: «Маэстро атаки».

25-летний южноамериканец занимает третье место в бомбардирской гонке Премьер-лиги. На счету Малкома 12 забитых мячей. Он отстает от Куинси Промеса и Владимира Сычевого на два гола.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 17 туров. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Спартак» на шесть очков. В первом матче РПЛ после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» встретятся с «Пари НН» 4 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
10:55 · Россия. Премьер-лига
Нагорных раскритиковал поведение «Лиона» в несостоявшейся сделке по Изидору
10:55 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Краснодара» Кордоба высказался о бане России
10:39 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, сколько потратили на трансфер Пиняева
10:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» Безруков — о матче с ЦСКА: «Приятно одержать победу над таким соперником»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Ивич работает над возможностями каждого футболиста»
10:16 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» отреагировали на цитату Захаряна о желании перейти в «Галатасарай»
10:09 · Россия. Премьер-лига
«Маэстро атаки»: Малком опубликовал пост перед возобновлением сезона
10:05 · Россия. Премьер-лига
Захарян сообщил о своём желании перейти в «Галатасарай»
09:55 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возможном переходе Баринова в «Зенит»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Чернышов: «Спартак» может побороться за чемпионский дубль» 1
09:39 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал о проблемах российского футбола
09:21 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» объяснили назначение Галактионова на пост главного тренера команды
09:01 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Галатасарай» - не уровень Захаряна»
08:57 · Россия. Премьер-лига
Орещук объяснил спад в игре Захаряна
08:38 · Россия. Премьер-лига
Кононов рассказал, усилят ли Малком и Клаудиньо сборную России
Все новости
Рекомендуем