Захарян сообщил о своём желании перейти в «Галатасарай»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян сообщил турецким СМИ о своём желании перейти в «Галатасарай».

«Я очень хочу перейти в «Галатасарай». Надеюсь, что трансфер состоится. Переговоры между клубами продолжаются», — цитирует Захаряна Gezen Dokuz.

Напомним, что ранее сообщалось об отказе 19-летнего россиянина переходить в стан нынешнего лидера чемпионата Турции.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 22 матча, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Действующий контракт игрока сборной России с «бело-голубыми» рассчитан до лета 2024 года. А его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.