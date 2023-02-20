Чернышов: «Спартак» может побороться за чемпионский дубль»

Российский футбольный специалист Андрей Чернышов, имеющий опыт работы в московском «Спартаке», поделился ожиданиями от выступления подопечных Гильермо Абаскаля во второй половине сезона РПЛ.

«Спартак» может побороться за чемпионский дубль. Если есть шанс выиграть и чемпионат, и Кубок, надо стремиться это сделать. Только с такими задачами появляется дух победителя», - цитирует специалиста издание Metaratings.ru.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 36 баллов и располагается на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов. В Кубке страны «красно-белые» встретятся с «Локомотивом».