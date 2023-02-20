Орещук: «Галатасарай» - не уровень Захаряна»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался относительно отказа полузащитника сборной России Арсена Захаряна от перехода в стамбульский «Галатасарай».

«Отказал «Галатасараю»? Это не его уровень. Не было смысла туда идти. Приятно, что иностранные клубы интересуются, но если переходить, то в клубы уровня «Челси», - приводит слова Орещука издание «РБ Спорт».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». За первую команду он выступает с 2021 года, а его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего россиянина в 15 миллионов евро.