Орещук объяснил спад в игре Захаряна

Футбольный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», поделился мнением об уровне игры полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна.

«Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнеры поменялись. Раньше в «Динамо» были сильные футболисты. Не сказал бы, что он сдал, но Арсен не играет так ярко», - передает слова Орещука издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник провел 16 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Его контракт с «Динамо» рассчитан до середины 2024 года.