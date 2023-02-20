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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кононов рассказал, усилят ли Малком и Клаудиньо сборную России

20 Февраля 2023 • 08:38 Комментировать

Известный футбольный специалист Олег Кононов высказался относительно возможной натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо и их последующего приглашения в национальную сборную страны.

«Что касается приглашения Малкома и Клаудиньо в сборную, это прерогатива главного тренера. Если они будут вызваны, моё мнение: их уровень позволит усилить игру команды», - передает слова тренера издание Sport24.

В текущем сезоне Премьер-лиги Малком провел 17 поединков, в которых отметился 12 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. На счету Клаудиньо три гола и пять ассистов в 14 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Олег Кононов Клаудиньо Малком Филипе
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