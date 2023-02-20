Кордоба: «Уровень РПЛ снизился после отъезда легионеров»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился мнением об уровне футбола в Российской премьер-лиге после отъезда некоторых иностранных игроков.

«Уровень лиги снизился. Все мы знаем, что иностранные игроки уехали. А они большой плюс для любой лиги. Так что уровень несколько снизился. Очень жаль, что легионеров стало меньше», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

После 17 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 25 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.

29-летний Кордоба принял участие в 12 матчах, отметившись пятью забитыми мячами и одной голевой передачей.