Черчесов пожелали удачи Дзюбе и Смольникову

Российский специалист Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», высказался на тему самого нашумевшего зимнего трансфера - появления в московском «Локомотиве» Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова. Он напомнил о том, что работал с обоими в сборной России, причем Дзюба забил несколько важных голов в ходе домашнего ЧМ-2018. Черчесов желает Дзюбе и Смольникову удачи на своем новом рабочем месте.

- Желаю обоим ребятам, которые были с нами на чемпионате мира в 2018 году, проявить себя в «Локомотиве» и помочь своей новой команде, - цитирует слова Черчесова издание «Спорт-Экспресс».