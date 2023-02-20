Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Малком и Клаудиньо могут получить российское гражданство.

«Это было бы здорово. Пусть они получают гражданство. Они классные игроки. Но я не знаю, с какой целью они будут его получать. Наша сборная пока нигде не участвует всё-таки. Соревнований нет. Думаю, что информация - фейк. Им нет смысла. Просто чтобы снизить «Зениту» лимит на легионеров? Вряд ли. Они не пойдут на это. Они побоятся. В крайнем случае, они нигде не смогут больше играть в Европе», - сказал Пономарёв.