Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что нападающий «Динамо» Арсен Захарян остался в клубе.

«Сразу скажу, что Захарян не смог бы заиграть на европейском уровне. Он ещё сырой, ему всего 19 лет. Он просто сломается. Невозможно играть в европейском клубе в 19 лет. Для него нужно быть атлетом, как, например, был Стрельцов. Захарян - сопливый мальчишка. Ему ещё нужно окрепнуть, и в плане мышц, и в плане психологии. Ещё несколько лет поиграть нужно в России.

Не нужно сразу думать о больших деньгах. Он уедет в Европу, сядет на лавку и все - деградация. Так что нужно ещё играть здесь. Я не назову его суперсильным игроком по меркам РПЛ. Я вот и Головина не назову классным игроком. Говорят, что он может перейти в Бундеслигу. Но там уровень другой по сравнению с Францией. С западных игроков требуют - сел на лавку, значит, будешь получать половину зарплаты. Это у нас можно сидеть и получать деньги», - сказал Пономарёв.