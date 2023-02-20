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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Для европейского футбола нужно быть атлетом, как Стрельцов, а Захарян - сопливый мальчишка» эксклюзив

20 Февраля 2023 • 02:01 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что нападающий «Динамо» Арсен Захарян остался в клубе.

«Сразу скажу, что Захарян не смог бы заиграть на европейском уровне. Он ещё сырой, ему всего 19 лет. Он просто сломается. Невозможно играть в европейском клубе в 19 лет. Для него нужно быть атлетом, как, например, был Стрельцов. Захарян - сопливый мальчишка. Ему ещё нужно окрепнуть, и в плане мышц, и в плане психологии. Ещё несколько лет поиграть нужно в России.

Не нужно сразу думать о больших деньгах. Он уедет в Европу, сядет на лавку и все - деградация. Так что нужно ещё играть здесь. Я не назову его суперсильным игроком по меркам РПЛ. Я вот и Головина не назову классным игроком. Говорят, что он может перейти в Бундеслигу. Но там уровень другой по сравнению с Францией. С западных игроков требуют - сел на лавку, значит, будешь получать половину зарплаты. Это у нас можно сидеть и получать деньги», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян Владимир Пономарёв
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