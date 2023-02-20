Нагорных заявил, что «Локомотив» не относится к непрофильным активам РЖД

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал связь клуба с РЖД.
«В РЖД есть программа, утверждённая советом директоров, в которую включены непрофильные активы. Футбольный клуб к ним не относится. Непрофильные активы подлежат постепенному вовлечению в гражданский оборот и реализации», - приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».
Таким образом, Нагорных подтвердил факт полного отсутствия возможностей управления «красно-зелёным» клубом бывшим членом совета директоров Александром Плутником.
«Железнодорожники» располагаются на 14 месте в турнирной таблице РПЛ.
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