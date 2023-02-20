Нагорных объяснил ситуацию с Леонченко

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о генеральном директоре клуба Владимире Леонченко.

Футбольный деятель поведал о том, что в настоящий момент внутри «Локомотива» происходят довольно значимые сдвиги, включая структурные и финансово-ориентированные изменения.

«На сегодняшний день Владимир Валерьевич работает, было принято такое решение [сохранить Леонченко на посту гендиректора клуба]», - приводит слова Нагорных «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что, хоть и на гендиректоре лежит ответственность за прошлые события в клубе, сейчас важно не допустить сбои в работе системы.