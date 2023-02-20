Нагорных: «Локомотив» не имеет никаких долгов»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о текущей финансовой ситуации в клубе.
«На сегодняшний день клуб не имеет никаких долгов и никаких неисполненных финансовых обязательств», - приводит слова футбольного деятеля «Спорт-Экспресс».
Нагорных также подчеркнул, что к «железнодорожникам» каких-либо претензий на текущий момент также не имеется.
По словам Нагорных, клуб, хоть и живёт по средствам, но обладает финансовой стабильностью.
Отдельно специалист отметил, что недавний кредит, взятый у ВТБ, «красно-зелёные» также погасили.
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