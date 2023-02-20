Нагорных – о периоде Рангника в «Локомотиве»: «У прошлой команды не получилось»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подвёл итоги работы в клубе немецких специалистов.

«Наверное, всем уже было объективно понятно, что у прошлой команды не получилось, хотя поначалу многие специалисты и болельщики с энтузиазмом относились к изменениям», - приводит слова футбольного деятеля «Спорт-Экспресс».

Что касается руководителя «железнодорожников» по спорту и развитию Ральфа Рангника, то тут Нагорных признался, что какого-либо общения между ними не состоялось.

Ральф Рангник покинул вышеупомянутую должность в «Локомотиве» в ноябре 2021 года.