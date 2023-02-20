Шунин: «Болельщики давно ждут трофеев, хочу порадовать их»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин рассказал о целях, которые он хочет достичь за время своей профессиональной карьеры.

«Болельщики давно ждут трофеев, хочу порадовать их. Выиграть трофей», - приводит слова Шунина «Матч ТВ».

За всё время, проведённое в футболе и полностью посвящённое московскому «Динамо», Антон Шунин на сегодняшний день выиграл одно соревнование – первенство ФНЛ сезона 2016/17.

Помимо золотых медалей во втором по значимости российском дивизионе, московский вратарь дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и ещё дважды – серебряные медали Кубка России.