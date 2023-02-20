Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шунин: «Я полон сил, полон желания биться и играть»

20 Февраля 2023 • 00:00 Комментировать

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поведал о том, до какого возраста готов продолжать карьеру футболиста.

«Я полон сил, полон желания биться и играть. Готов отдаваться максимально. Всё зависит от генетики», - приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что перед каждым новым сезоном ставит перед собой задачу быть лучшим во всех аспектах игры, а также добавил, что такой фактор, как преодоление трудностей, только лишь добавляет ему уверенности в себе и улучшает его самочувствие.

Московский вратарь Антон Шунин выступает за столичное «Динамо» на протяжении всей своей карьеры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин профессиональная карьера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
00:00 · Россия. Премьер-лига
Шунин: «Я полон сил, полон желания биться и играть»
19 Февраля
23:40 · Россия. Премьер-лига
Шунин рассказал о завершающем сборе «Динамо»
23:27 · Кубок России
Шишкин – об игре с «Локомотивом»: «Спартак» небольшой фаворит»
23:00 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Лучше всех укрепился «Локомотив»
22:34 · Россия. Премьер-лига
Новый игрок «Торпедо» Джаджа не вышел на поле в последнем матче за «Атлетико Паранаэнсе»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Уткульбаев назвал причину отсутствия Дзагоева в матче с ЦСКА
22:04 · Россия. Первая лига
Тренер «Рубина» Уткульбаев: «Не надо нас хвалить слишком сильно»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил новичков «Крыльев Советов»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник ЦСКА Ушаков – о Дзагоеве: «Мог и за нас выйти»
21:25 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» перешёл бразильский полузащитник Джаджа официально
21:17 · Россия. Премьер-лига
Осинькин поведал о сборах «Крыльев Советов»
20:51 · Кубок России
Булыкин – об игре с «Локомотивом»: «Понятное дело, что фаворит «Спартак»
20:35 · Кубок России
Кечинов считает «Спартак» фаворитом игры с «Локомотивом»
19:52 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА по всем статьям проиграл «Рубину» в контрольном матче
19:50 · Кубок России
Гранат: «Спартак» — необычная для Дзюбы команда, нас ждёт очень интересное противостояние»
Все новости
Рекомендуем