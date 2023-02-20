Шунин: «Я полон сил, полон желания биться и играть»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин поведал о том, до какого возраста готов продолжать карьеру футболиста.

«Я полон сил, полон желания биться и играть. Готов отдаваться максимально. Всё зависит от генетики», - приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что перед каждым новым сезоном ставит перед собой задачу быть лучшим во всех аспектах игры, а также добавил, что такой фактор, как преодоление трудностей, только лишь добавляет ему уверенности в себе и улучшает его самочувствие.

Московский вратарь Антон Шунин выступает за столичное «Динамо» на протяжении всей своей карьеры.