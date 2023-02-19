Шунин рассказал о завершающем сборе «Динамо»

Голкипер столичного «Динамо» Антон Шунин прокомментировал завершающий сбор «бело-голубых» перед возобновлением российского футбольного сезона.

По словам спортсмена, во время третьего сбора постепенно уменьшается степень нагрузки и увеличивается игровое время. Футболист поведал об одной особенности: сравнительно недавно «Динамо» стало проводить поединки длительностью от 140 до 150 минут, что позволяет одному игроку получать возможность проявлять свои игровые навыки в течение 45 минут минимум.

«Много времени уделяем обороне, стандартам. Не люблю говорить в середине сезона, о том, какое место займём», - приводит слова Шунина «Матч ТВ».