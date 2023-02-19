Мостовой: «Лучше всех укрепился «Локомотив»

Бывший футболист московского «Спартака» подвёл предварительные итоги российского трансферного окна.

«Лучше всех укрепился «Локомотив» — это логично, потому что пришли новые люди и надо снова собирать команду, а она внизу таблицы», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

В то же время специалист отметил, что подобными действиями в своё время отличались и специалисты из Германии, пришедшие в «красно-зелёный» клуб три года назад.

Помимо «железнодорожников» Мостовой в плане трансферов также отметил московский «Спартак» и петербургский «Зенит», добавив, что другие клубы «ведут себя сдержанно, исходя из мировой ситуации».