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Новый игрок «Торпедо» Джаджа не вышел на поле в последнем матче за «Атлетико Паранаэнсе»

19 Февраля 2023 • 22:34 Комментировать

Бразилец Джаджа, новый игрок столичного «Торпедо», отказался принять участие в кубковом поединке между своим теперь уже бывшим клубом «Атлетико Паранаэнсе» и «Операрио» (3:1). Об этом информирует Globo.

По сообщениям источника, главный тренер команды из Куритибы хотел выпустить Джаджу на поле в самой концовке противостояния, однако неожиданно для всех футболист отказался от данного действия, после чего его ждал неприятный разговор и штраф со стороны официальных лиц клуба.

О появлении Джаджи в московском «Торпедо» стало известно сегодня, 19 февраля, когда об этом сообщила пресс-служба «автозаводцев».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Атлетико Паранаэнсе Операрио Джаджа
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