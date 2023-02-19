Новый игрок «Торпедо» Джаджа не вышел на поле в последнем матче за «Атлетико Паранаэнсе»

Бразилец Джаджа, новый игрок столичного «Торпедо», отказался принять участие в кубковом поединке между своим теперь уже бывшим клубом «Атлетико Паранаэнсе» и «Операрио» (3:1). Об этом информирует Globo.

По сообщениям источника, главный тренер команды из Куритибы хотел выпустить Джаджу на поле в самой концовке противостояния, однако неожиданно для всех футболист отказался от данного действия, после чего его ждал неприятный разговор и штраф со стороны официальных лиц клуба.

О появлении Джаджи в московском «Торпедо» стало известно сегодня, 19 февраля, когда об этом сообщила пресс-служба «автозаводцев».