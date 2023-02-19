Осинькин оценил новичков «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на клубном канале в YouTube подвёл итоги сборов.

- Не могу не спросить про новичков. Что о них можно сказать, в какой форме они находятся?

- Новички у нас действительно подъезжали в разное время. Помимо Гарре был Писарский (Сычевой), он у нас с первого дня. Другие подъезжали по мере возможности и подписания контракта, договоренностей между клубами. Рассказов и Гарре примерно со второго сбора у нас тренируются, играют. Мы довольны их отношением, их потенциалом, достаточно высоким. Мы надеемся, что они принесут нам большую пользу. Ушел в аренду Липовой. На его место мы нашли замену в лице Зуева. Он, несмотря на то, что ему 26, совершенно нормальный у него возраст. Но для нашей команды он в какой-то мере взрослый игрок, состоявшийся, уровень которого мы понимаем. В данной ситуации, а вы видите, что у нас пару игр пропускали Ежов с Чирковичем, когда мы оставались только с одним новичком Гарре. Такая ситуация, конечно, в клубе не должна быть, учитывая, что кроме чемпионата у нас минимум три матча на Кубок будет в этот короткий отрезок. Мы надеемся на Сашу, что он сделает ту работу, которую мы от него хотим. Он умеет играть в футбол.

- Завтра у вас заключительная тренировка. Какой график у команды далее, учитывая, что в четверг уже игра с «Динамо»?

- Да, завтра мы уже выезжаем, дадим выходной на этот переезд, потому что многие приедут уже фактически не 19, а 20 в Москву. До Самары тоже доберутся в обед многие, 20-го. Поэтому 20-го будет выходной, а 21-го и 22-го, в два предыгровых дня мы уже работаем у себя. Где это будет, на стадионе «Металлург» или у нас на базе, мы еще раз посмотрим, когда уже попадем туда. Надеемся, что с погодой нам повезет, хотя и понимаем, что такой вот погоды, как здесь, мы в следующие пару месяцев, а то и дольше не увидим.