Жаир Диего Алвеш де Бриту, или просто Джаджа, пополнил состав московского «Торпедо». Об этом сообщается на официальном сайте «автозаводцев».

21-летний полузащитник перешёл в столичный клуб из «Атлетико Паранаэнсе» по договору аренды.

«Добро пожаловать в чёрно-белую семью!», - обратились «автозаводцы» к Джадже посредством своего официального сайта.

Бразильский спортсмен может помочь решить «Торпедо» довольно трудную задачу сохранения прописки в Российской премьер-лиге. В настоящий момент московская команда с шестью очками располагается на последнем месте в турнирной таблице.