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Осинькин поведал о сборах «Крыльев Советов»

19 Февраля 2023 • 21:17 Комментировать

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на клубном канале в YouTube подвёл итоги сборов.

- Подходит к концу третий сбор. Всё ли выполнено из того, что задумано?

- Никогда не можем мы быть полностью удовлетворенными, потому что были и болячки, и травмы. Какие-то есть ситуации, когда  приезжают новички, когда кого-то из ребят отдаем в аренду. Хочется, чтобы всё было идеально, но, тем не менее, я считаю, что мы нормально сделали свою работу по укреплению состава, объему каких-то тренировочных заданий, которые мы должны были сделать на этих сборах. В принципе, у нас были и есть немножко травмированные. Но это в рамках погрешности, что всегда есть. Поэтому у нас  еще не закончился сбор. У нас еще один целый день с достаточно серьезной нагрузкой будет завтра. Но основную работы мы уже все-таки сделали. Как минимум, игровую.

- У вас было совсем недавно два матча, которые прошли в закрытом режиме. Расскажите о них, как они прошли.

- Утром у нас играла команда против узбекской команды, «Нефтчи» Фергана. Несмотря на то, что мы проиграли, по самому ходу встречи мы не должны были проигрывать. Игра была даже не равная, а с нашим преимуществом, но как-то слишком легко мы пропустили в силу разных обстоятельств. Но в целом молодые футболисты в этой игре, а их было много, и даже просмотровые, все они показали себя достаточно неплохо. Последняя игра, которая у нас была на сборах, поэтому основное внимание мы уделили вечерней игре. Мы в этой игре не могу сказать, что доминировали по игре, потому что соперник был очень агрессивен. Так как он большую часть матча отыгрывался, много было давления с его стороны. Но ход игры мы все-таки контролировали. Она все-таки достаточно близко по своей сути была к той игре в «Лужниках», которую мы провели как матч второго круга. Тоже ранние мячи, и на контратаках мы создавали еще достаточно много моментов. У своих ворот допустили только один такой явный момент со стандарта и с несколькими рикошетами. В общем-то понравилось: настрой и качество игры, которое  мы местами показывали, но всегда хочется еще лучше.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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