«Ахмат» завершил сборы победой над «Волгарём»

В воскресенье «Ахмат» завершил программу на турецком сборе и будет готовиться к возобновлению сезона уже на родине. Контрольный матч с «Волгарём» был закрытым для болельщиков. В нем были сильнее футболисты из Грозного, которые победили со счетом 2:0. В первом тайме результативный удар в активе Лечи Садуллаева. Второй гол забил Владимир Ильин.

«Ахмат» достаточно активно проводил товарищеские матчи, но победил только во второй раз. До этого была успешный результат против «Химок» (1:0). В следующее воскресенье грозненцы сыграют на Кубок против «Уфы», а 4 марта дома примут «Оренбург» в рамках РПЛ.