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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» завершил сборы победой над «Волгарём»

19 Февраля 2023 • 19:36 Комментировать
Волгарь
0:2
Ахмат
окончен

В воскресенье «Ахмат» завершил программу на турецком сборе и будет готовиться к возобновлению сезона уже на родине. Контрольный матч с «Волгарём» был закрытым для болельщиков. В нем были сильнее футболисты из Грозного, которые победили со счетом 2:0. В первом тайме результативный удар в активе Лечи Садуллаева. Второй гол забил Владимир Ильин.

«Ахмат» достаточно активно проводил товарищеские матчи, но победил только во второй раз. До этого была успешный результат против «Химок» (1:0). В следующее воскресенье грозненцы сыграют на Кубок против «Уфы», а 4 марта дома примут «Оренбург» в рамках РПЛ.

Протокол игры  
Волгарь0:2Ахмат
Смирнов ОлегХомуха ИванВедерников ДанилаКозлов Данила С.Липовой ДанилПавлишин АлексейТкачук ДенисЦарукян ВалерийДелькин АртёмГилязетдинов АртурЛоктионов Роман Борисович
Запасные: Печенкин НикитаНосов АлександрФилиппов АртёмЛесников ДмитрийКривохижин ЕлисейРащеня ИльяЯмпольский ВладиславКосарев КириллГаврилович Алексей
19 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Ахмат
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