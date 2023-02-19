Ари признал девушек в России самыми красивыми в мире

Экс-нападающий «Краснодара» Ари считает, что российские девушки являются самыми красивыми в мире.

«Согласен ли я, что в России самые красивые девушки в мире? Ох, это хороший вопрос. Если их сравнивать с девушками из Бразилии, например, я думаю, что в России красивых больше. Что касается в мире — думаю, да, самые красивые в России», — сказал Ари, слова которого приводит «РБ Спорт».

За время выступления за «Краснодар» футболист провёл 119 матчей, в которых забил 38 голов.

За свою карьеру бразилец также успел поиграть в таких российских клубах как московский «Спартак» и «Локомотив», в которых суммарно сумел отличиться забитым мячом еще 28 раз.

У Ари также имеется паспорт Российской Федерации, который он получил ещё в 2018 году.