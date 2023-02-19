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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валентич рассказал, почему «Зенит» выиграет от перехода Малкома в «ПСЖ»

19 Февраля 2023 • 19:03 Комментировать

В прошлом игрок махачкалинского «Анжи» Никола Валентич поделился своим мнением по поводу потенциального перехода полузащитника петербургского «Зенита» Малкома в «ПСЖ».

«Интерес «ПСЖ» к Малкому может быть реальным, никто не знает, что случится летом. Вдруг Месси, Неймар и Мбаппе уйдут. На этот случай парижанам надо искать запасных футболистов, один из вариантов — Малком. Качественный футболист, почему нет. Дыма без огня не бывает, если разговор идёт, значит, какой-то интерес реально есть», — считает Валентич, слова которого цитирует «РБ Спорт».

Никола также признал, что переход Малкома в «ПСЖ» будет иметь положительные моменты для всех сторон возможной сделки, ведь «Зенит» покажет, что может развивать и выгодно продавать своих игроков.

На данный момент известный портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.

В 17 матчах нынешнего сезона РПЛ Малком забил 12 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит ПСЖ Никола Валентич Малком Филипе
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