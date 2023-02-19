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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кокорин использовал оскорбительную цитату Месси

19 Февраля 2023 • 18:37 Комментировать (1)

В субботу российский нападающий Александр Кокорин забил очередной гол в чемпионате Кипра. Реализовав пенальти, 31-летний форвард отпраздновал взятие чужих ворот в стиле Лионеля Месси.

Александр Кокорин пошёл дальше и использовал оскорбительную цитату Лионеля Месси.

«Que miras bobo» - такими словами Кокорин подписал фотографию своего празднования гола в социальных сетях.

Фразу «Que miras bobo» можно перевести так: «Что уставился, придурок?» Лионель Месси так обращался к Вауту Вегхорсту после матча сборных Аргентины и Нидерландов на чемпионате мира – 2022.

Отметим, что Александр Кокорин играет за «Арис» в аренде – права на форварда принадлежат «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Лионель Месси Александр Кокорин
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Февраля 2023 в 18:46
Это уже мэм.. Хе..
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