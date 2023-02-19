Валентич — о Дзюбе: «Артём совершал ошибки, но все мы ошибаемся»

Бывший футболист махачкалинского «Анжи» Никола Валентич поделился своим мнением насчёт перехода Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».

«Дзюба пытался найти себя за границей, там не получилось. Но Артём — опытный футболист, и в «Зените» себя показывал, и в сборной был капитаном. Он совершал ошибки, но все мы ошибаемся. Чем-то он может помочь «Локомотиву», однако изменить рисунок игры кондиции и возраст не позволят», — цитирует речь Валентича «РБ Спорт».

При этом Никола добавил, что Дзюба явно не испортит игру московской команды.

Напомним, что контракт 34-летнего форварда с «железнодорожниками» действует до завершения нынешней кампании.

Ранее Артём выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах.