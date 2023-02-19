Бывший вратарь ЦСКА Новиков: «Сафонову нужно выбрать ту команду, где ему будут доверять»

В прошлом вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков порассуждал о карьерных перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Что нужно делать Сафонову? Для переезда в Европу необходимо очень серьёзно подойти к выбору клуба. В «Краснодаре» Матвею после серии неудачных матчей могут оказать поддержку и продолжить выпускать в основе, а вот на новом месте – нет. Нужно выбрать ту команду, где тебе будут доверять», — сказал Новиков, слова которого передаёт «РБ Спорт».

Валерий также считает, что голкиперу необходима постоянная практика в столь молодом возрасте. Исходя из этого Новиков советует Матвею совершить переход в команду, где он будет регулярно играть в официальных матчах.

Напомним, что нынешний контракт Сафонова с «Краснодаром» истекает летом 2023 года.