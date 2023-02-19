Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что «армейцы» могут бороться за чемпионство в РПЛ

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков поделился своим мнением по поводу шансов «армейцев» на призовые места в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сборы завершаются, поэтому скоро мы всё узнаем. Бороться за призовые места, конечно, ЦСКА будет. Если говорить о призовых местах, то нужно говорить и о первом, иначе можно даже на поле не выходить. У команды всегда должна быть высокая мотивация», — считает Новиков, речь которого приводит «РБ Спорт».

Бывший футболист также отметил, что в чемпионской гонке для ЦСКА всё будет зависеть от самой команды.

После 17 туров московская команда занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, занеся в свой актив 29 очков.

Первое место занимает петербургский «Зенит», в активе которого 42 балла.