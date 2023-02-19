Полузащитник Матиас Норманн вернулся в общую группу «Динамо». Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

Матиас Норманн пропустил последние матчи «бело-голубых» на сборах по рекомендации тренерского штаба. Теперь же норвежец занимается в общей группе и готовится к первой официальной игре «динамовцев» в 2023 году.

Ближайший матч «Динамо» проведёт в четверг, 23 февраля. В этот день команда Славиши Йокановича будет играть против «Крыльев Советов» на поле соперника в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России.

Добавим, что в чемпионате России «Динамо» занимает четвёртое место после семнадцати сыгранных туров.