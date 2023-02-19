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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зуев подал запрос на получение гражданства Казахстана – Адиев подтвердил

19 Февраля 2023 • 16:57 Комментировать

Российский полузащитник Александр Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. Об этом рассказал главный тренер казахстанской национальной сборной Магомед Адиев.

«Знаю, что Зуев подал заявку на получение гражданства Казахстана. На какой сейчас всё стадии, не имею информации. Как он получит гражданство, тогда буду знать», - высказался Адиев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Адиев отметил, что он лично не общался с Зуевым. При этом тренер отметил, что через представителей игрока он знает, что Александр заинтересован в выступлениях за сборную Казахстана.  

Александр Зуев выступал за юношеские и молодёжную сборные России. А вот в национальную сборную футболист не вызывался.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Казахстана Магомед Адиев Александр Зуев
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