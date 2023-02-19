Колыванов – о возможном выступлении Малкома и Клаудиньо за сборную России: «У Франции столько таких игроков…»

В скором времени игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо могут стать гражданами России. Известный российский тренер Игорь Колыванов ответил на вопрос, стоит ли заигрывать Малкома и Клаудиньо за сборную России.

«Если они хотят быть гражданами России – пусть становятся. Правильно ли будет заигрывать их за сборную? Послушайте, у Франции сколько таких игроков…» - сказал Колыванов, чьи слова приводит Vprognoze.

В сборной России уже выступали натурализованные бразильцы. Можно вспомнить Марио Фернандеса, который отыграл за российскую национальную команду 33 матча и забил в них пять голов.

Добавим, что из-за санкций сборная России сейчас проводит только товарищеские матчи.