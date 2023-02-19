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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кержаков: «Индивидуальное оснащение игроков в Кипре, не хуже, чем в РПЛ»

19 Февраля 2023 • 16:24 Комментировать

Новый тренер «Кармиотиссы» Александр Кержаков оценил разницу в уровне между футболистами чемпионатов Кипра и России.

«Мне не хотелось бы сравнивать, но хочу сказать, что индивидуальный уровень футболистов здесь не слабее в среднем, судя по тому, что я видел. То есть индивидуальное техническое оснащение игроков на хорошем среднем уровне, не хуже, чем в РПЛ», — приводит слова экс-форварда российской сборной ТАСС. Кержаков отметил, что его мнение может измениться в будущем, однако анализ матчей подтверждает хороший индивидуальный уровень футболистов на Кипре.

Напомним, что Александр Кержаков возглавил «Кармиотиссу» в феврале нынешнего года. Контракт россиянина с десятым местом местного первенства рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков
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