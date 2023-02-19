Кержаков рассказал о планах «Кармиотиссы» в нынешнем сезоне

Новый наставник «Кармиотиссы» Александр Кержаков рассказал о планах команды на нынешний сезон.

«Естественно, для команды, которая только выходит в высший дивизион, основная задача — остаться, и уже в будущем развиваться и становиться сильнее. У нас задача точно такая же — становиться сильнее от игры к игре, от недели к неделе. Поэтому я думаю, что мы сейчас на правильном пути», — цитирует экс-нападающего «Зенита» и «Севильи» ТАСС.

Также Кержаков рассказал, что его соглашение с кипрским клубом рассчитано до окончания текущей кампании, отметив помощь окружения в адаптации к работе на новом месте. Александр заявил, что возможное продление контракта будет зависеть от оценки руководства «Кармиотиссы».

Напомним, что Александр Кержаков возглавил команду, находящуюся на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Кипра, в феврале текущего года.