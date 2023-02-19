Агент отреагировал на информацию о желании Кокорина стать гражданином Кипра

В прессе появилась информация о том, что Александр Кокорин хочет получить кипрское гражданство. Комментарий на этот счёт дал агент 31-летнего форварда – Тимофей Бердышев.

«У кого-то новогодние праздники ещё не закончились, видимо», - с иронией сказал Бердышев, чьи слова приводит «РИА Новости».

В настоящий момент Александр Кокорин выступает на Кипре за «Арис» в аренде. Права на российского нападающего принадлежат «Фиорентине».

В 19 матчах чемпионата Кипра Александр Кокорин записал на свой счёт девять голов. На текущий момент «Арис» располагается на третьей строчке в турнирной таблице.