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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент отреагировал на информацию о желании Кокорина стать гражданином Кипра

19 Февраля 2023 • 15:45 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что Александр Кокорин хочет получить кипрское гражданство. Комментарий на этот счёт дал агент 31-летнего форварда – Тимофей Бердышев.

«У кого-то новогодние праздники ещё не закончились, видимо», - с иронией сказал Бердышев, чьи слова приводит «РИА Новости».

В настоящий момент Александр Кокорин выступает на Кипре за «Арис» в аренде. Права на российского нападающего принадлежат «Фиорентине».

В 19 матчах чемпионата Кипра Александр Кокорин записал на свой счёт девять голов. На текущий момент «Арис» располагается на третьей строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин Тимофей Бердышев
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