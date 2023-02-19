Зимняя трансферная кампания ЦСКА, судя по всему, ещё не завершилась. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», на радаре московского клуба находится атакующий полузащитник Кристиан Куэва.

В настоящий момент 31-летний Кристиан Куэва находится в статусе свободного агента, то есть ЦСКА имеет возможность подписать перуанца бесплатно.

В своё время Кристиан Куэва уже выступал в России за «Краснодар». В 23 матчах за «быков» перуанец записал на свой счёт один гол.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «армейцы» отстают на 13 очков.