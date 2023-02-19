«Локомотив» продолжает работать в рамках перестройки состава команды. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», московский клуб хочет расстаться с Наиром Тикнизяром.

Основная позиция Наира Тикнизяна – левый защитник. При этом он способен играть по всему левому флангу. За «Локомотив» Тикнизян выступает с лета 2021 года после перехода из ЦСКА. С тех пор футболист провёл за команду 44 матча, в которых забил один гол.

Наиру Тикнизяну 23 года. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 2 миллиона евро.

Добавим, что «Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.