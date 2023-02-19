Мостовой: «Верится с трудом, что хорошие легионеры приедут к нам»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Александр Мостовой поделился мнением об иностранных игроках в российском чемпионате.

«Верится с трудом, что сейчас хорошие легионеры приедут к нам. Больших денег нет, мы не играем в Европе. Если брать кого-то, то либо совсем опытных как Фалькао, либо молодых», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА хотел подписать известного колумбийского нападающего Радмеля Фалькао, однако сделка не состоялась.

Напомним, Россия отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА на уровне клубов и сборных.