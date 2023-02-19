Шалимов сравнил атаку «Спартака» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов провел сравнение между атакующими линиями петербургского «Зенита» и московского «Спартака».

«Группа атаки «Спартака» очень сильна, выбор разнообразный. Можно ли сравнивать с зенитовской? Я бы сказал, что группа атаки «красно-белых» как минимум не хуже зенитовской», - приводятся слова специалиста на страницах «РБ Спорта».

После 17 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 42 балла и уверенно лидирует в турнирной таблице. «Спартак» располагается на второй позиции, отставая от команды Сергея Семака на шесть очков.

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.