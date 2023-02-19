Мостовой считает, что Фалькао не прошёл бы в основу ЦСКА

Экс-игрок сборной России, «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о несостоявшемся переходе колумбийского центрфорварда Радамеля Фалькао в московский ЦСКА.

«Не удивился бы, если он приехал. Не думаю, что бы он играл в ЦСКА в основе, но у нас есть пример Нобоа, который в 37 лет лучшим футболистом становится. В «Райо» Фалькао выглядит неплохо», - передает слова Александра «Спорт-экспресс».

37-летний колумбиец связан контрактными обязательствами с «Райо Вальекано» до завершения нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Радамель провел 17 матчей, в которых записал себе в актив два забитых мяча.