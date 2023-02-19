«Зенит» нацелился на хавбека «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко может пополнить состав «Зенита». Напомним, самарский клуб арендовал игрока у «Сочи» до конца текущего сезона.

По информации «Чемпионата», Коваленко рассматривается в качестве замены Далеру Кузяеву, который пока не планирует продлевать трудовой договор с «Зенитом». Ранее сообщалось, что 30-летний Кузяев хочет попробовать свои силы в европейском клубе.

По данным СМИ, в услугах 19-летнего Коваленко также заинтересован московский «Локомотив». Отмечалось, что в контракте игрока с «Сочи» прописана сумма отступных, которая составляет 200 миллионов рублей (около 2,5 млн евро).

В нынешнем сезоне хавбек провел 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал три ассиста.